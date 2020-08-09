Аргентинский футболист Лионель Месси приобрёл антикоронавирусные матрасы для себя и своих близких. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на El Mundo Deportivo.

По данным издания, специальные съёмные элементы кровати направлены на то, чтобы нейтрализовать CoViD-19 с вероятностью 99,84%. Если заболевший человек полежит на таком матрасе, наночастицы ткани устранят инфекцию со спального места максимум за четыре часа и не позволят другому человеку заразиться.

Изначально футболист сам опробовал чудо-матрас, а затем купил такие же для всех членов семьи.

Minval.az