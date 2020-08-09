Необходимо обратить вспять тенденцию к нарушению соглашений о ядерном разоружении, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Его письменное обращение по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки было зачитано 9 августа в ходе траурной церемонии.

«К сожалению, три четверти века спустя после того, как этот город был сожжен атомной бомбой, ядерная угроза вновь начала нарастать. Ядерное оружие модернизируется, становится более скрытным, точным, быстрым. Отношения между ядерными государствами ненадежные — они характеризуются недоверием, отсутствием прозрачности и недостатком диалога», — цитирует ТАСС Гутерриша.

Генсек ООН отметил, что достигнутый ранее прогресс в области ядерного разоружения оказался под угрозой и наметилась обратная тенденция. «Инструменты и соглашения, призванные снизить опасность ядерного оружия и устранить его, рушатся. Эту тревожную тенденцию необходимо обратить вспять», — подчеркнул он.

Гутерриш напомнил, что «ядерную войну нельзя выиграть».

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