В японском городе Нагасаки прошла памятная церемония в день 75-летней годовщины ядерной бомбардировки.

«Если человечество не осознает угрозу ядерного оружия до тех пор, пока его не применят вновь, наше положение будет продолжать оставаться затруднительным», — приводятся слова мэра Томихиса Тауэ.

Он также подчеркнул, что человечество до сих пор не осознает ужас атомной войны.

Из-за коронавируса в церемонии поучаствовали всего 500 человек, что в десять раз меньше по сравнению обычным количеством.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года — единственный в истории случай применения ядерного оружия. Бомбы сбросили США в конце Второй Мировой войны. В результате бомбардировки Нагасаки погибли 74 тысячи человек.

Minval.az