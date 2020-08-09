Количество пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте превысило 700 человек, сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира».

«Свыше 728 человек получили ранения в ходе протестов в ливанской столице», — сообщает телеканал. Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков.

Несколько часов потребовалось спецформированиям по борьбе с беспорядками, чтобы очистить центр Бейрута от демонстрантов. К полуночи силовики полностью вытеснили агрессивно настроенных активистов из деловой части Бейрута, площадь Пляс де Мартир перешла под их полный контроль.

Как сообщила служба гражданской обороны, во время столкновений пострадали 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских и жандармов. Пять активистов были задержаны.

Minval.az