Американский тяжеловес Деррик Льюис одержал победу над российским бойцом Алексеем Олейником на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Американец одержал победу нокаутом во втором раунде встречи.

35-летний американец Деррик Льюис по прозвищу «Чёрный зверь» находится на 4-й строчке в рейтинге лучше тяжеловесов промоушена. Он провёл за свою карьеру 31 поединок, в 24 из которых выиграл, 8 раз проиграл. За время, проведённое в UFC, Льюис дважды встречался с российскими бойцами и оба раза одерживал над ними верх.

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