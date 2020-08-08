Власти Алжира продлили ограничительные меры в 29 из 48 провинций страны сроком до 31 августа в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом говорится в обнародованном в субботу коммюнике канцелярии главы правительства Абдельазиза Джеррада.

«В соответствии с указаниями президента, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра национальной обороны Абдельмаджида Теббуна, после консультаций с научным комитетом по мониторингу распространения коронавируса и органами здравоохранения премьер-министр подписал указ о введении ограничительных мер на период с 9 по 31 августа 2020 года», — отмечается в документе.

В частности, решено изменить время действия, но при этом сохранить комендантский час в 29 провинциях. Если до сих пор он длился с 20:00 вечера до 05:00 утра, то теперь будет действовать с 23:00 вечера до 6:00 утра.

У руководителей провинций сохраняются полномочия «принять, после согласования с компетентными органами, все необходимые меры в соответствии с санитарной ситуацией». В частности, они могут устанавливать и изменять график комендантского часа в одном или нескольких муниципалитетах, населенных пунктах или районах, где имеются очаги заражения. «Отмена или сохранение системы ограничений будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, стабилизация которой позволит властям рассмотреть дополнительные меры по смягчению ограничений», — подчеркивается в коммюнике канцелярии премьера.

Кроме того, власти решили отменить запрет на движение частных транспортных средств, въезжающих или выезжающих из 29 провинций. В них же продлен запрет на функционирование городского общественного транспорта в выходные дни.

Правительство вновь призвало граждан «сохранять бдительность и продолжать соблюдение, со всей строгостью и ответственностью, мер гигиены, социальной дистанции, что остается необходимым решением для сдерживания эпидемии».

Minval.az