В воскресенье, 9 августа, в Минске отключат интернет, сотовую связь и стационарные телефоны. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

В беседе с корреспондентом издания сотрудник белорусской сотовой компании сообщил, что им поступило распоряжение об отключении всей связи в Минске в день выборов президента. «Причем вырубят связь не только в центре города, но и на окраинах (…) Городские [телефоны] тоже отключат. Полная блокировка. Еще предупредили, что перебои начнутся уже 8 августа вечером», — сказал собеседник газеты.

Minval.az