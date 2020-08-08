Маурицио Сарри освобожден от должности главного тренера туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Сарри освобожден от должности тренера первой команды. Клуб хотел бы поблагодарить специалиста за то, что он вписал новую страницу в историю «Ювентуса» победой в девятом чемпионате подряд», — говорится в заявлении.

Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии. В пятницу туринский клуб завершил борьбу в Лиге чемпионов, проиграв по сумме двух матчей 1/8 финала французскому «Лиону». Ранее в сезоне «Ювентус» вылетел из Кубка Италии и не смог завоевать Суперкубок страны.

На протяжении карьеры 61-летний специалист тренировал также итальянский «Наполи», лондонский «Челси» и ряд других клубов Италии. По итогам сезона-2015/16, в котором Сарри привел «Наполи» к званию вице-чемпиона страны, он получил награду «Золотая скамья», которая вручается лучшему тренеру серии А.

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