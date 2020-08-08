Исследователи из Университета Гуэлфа в Канаде назвали продукт, который поможет снизить уровень сахара в крови, уменьшив тем самым риск диабета и болезней сердца. Им оказались бобовые, пишет издание Food News.

Ученые отмечают, что бобовые могут уменьшить риск сердечных заболеваний за счет снижения уровня холестерина в крови, а благодаря низкому гликемическому индексу бобовые предотвращают диабет и приводят в норму уровень сахара в крови. Кроме того, бобовые с высоким содержанием белка и клетчатки помогают контролировать вес.

Minval.az