Супруга посла Нидерландов в Бейруте Хедвиг Вальтманс-Мольер скончалась в субботу от полученных ранее на этой неделе ранений при взрыве в столице Ливана, сообщает нидерландское внешнеполитическое ведомство.

«Мы с грустью сообщаем о кончине нашей коллеги Хедвиг Вальтманс-Мольер. В субботу она скончалась от ранений, полученных во время мощного взрыва в Бейруте 4 августа», — говорится в сообщении на сайте МИД Нидерландов.

Жена посла тоже работала в МИД: она выполняла задания в Бейруте и в Гааге.

По последним данным, катастрофа унесла жизни более 150 человек, около 5 тыс. получили ранения.

Предполагается, что в порту взорвался конфискованная несколько лет назад партия нитрата аммония.

Minval.az