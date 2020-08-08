Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента США Дональда Трампа, запретившего американским гражданам заключать сделки с китайской компанией ByteDance, владельцем сервиса коротких видео TikTok.

По мнению представителя МИДа, Трамп запретил американцам иметь дело с TikTok «в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям». Захарова назвала действия американских властей «вопиющим примером недобросовестной экономической конкуренции» и отметила, что это противоречит базовым принципам свободной рыночной экономики и нарушает нормы ВТО.

«Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», — сказала Захарова.

В заявлении Марии Захаровой не упоминается китайская компания Tencent, владеющая мессенджером WeChat, — ранее Дональд Трамп запретил американцам вести дела в том числе и с этой компанией.

Minval.az