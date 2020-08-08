Европейский союз исключил Марокко из списка стран, жителям которых разрешен въезд с несущественной целью.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение Совета ЕС.

Совет ЕС оставил 10 стран в «безопасном» списке, который вступает в силу 8 августа. На прошлой неделе ЕС исключил из перечня безопасных Алжир.

Отныне въезд в ЕС разрешен из таких стран, как Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Из Китая также разрешен въезд, но в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС властями КНР.

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