

Германия выделит Грузии 180 миллионов евро для преодоления последствий пандемии COVID-19, сообщает Новости-Грузия.

Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор регионального офиса Кредитного банка реконструкции Германии (KfW) на Южном Кавказе Клаус Фейгель.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, деньги выделяются в рамках программы «Повышение конкурентоспособности грузинской экономики и устойчивость к кризису», которая была разработана Германией для оказания неотложной финансовой помощи Грузии. Транш KfW – это часть средств международных организаций и партнеров, которые правительству Грузии удалось мобилизовать еще весной для борьбы с пандемией и восстановления экономики страны.

Сегодня Мачавариани и Фейгель также подписали соглашение, которое подразумевает строительство и ремонт новой коммунальной инфраструктуры в четырех муниципалитетах Грузии: в Багдати, Вани, Самтредиа и Казбеги. На эти проекты KfW выделит Грузии 130 миллионов евро.

Minval.az