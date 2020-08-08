Задержание 33 россиян в Беларуси является иностранной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова рассказала, что как минимум неделю информационное пространство сотрясала история с задержанием граждан России в Беларуси, и «это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации в соседнем государстве». «А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — отметила она, не уточнив при этом, о каких фактах идет речь.

Minval.az