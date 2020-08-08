Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Шахбаза Муса оглу Мурадова «Почетным дипломом Президента Азербайджана» за продолжительную эффективную деятельность в развитии науки в Азербайджане.
Мой мир
Вконтакте
Google+
Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Шахбаза Муса оглу Мурадова «Почетным дипломом Президента Азербайджана» за продолжительную эффективную деятельность в развитии науки в Азербайджане.
Дата: 2020/08/08 17:15
Раздел: Новость
Просмотров:
66
Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина не отвлекать аграриев от работы ради выборов.
В Буркина-Фасо в провинции Гурмэ боевики напали на рынок, расстреляв десятки людей, сообщает Синьхуа.
Задержание 33 россиян в Беларуси является иностранной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Бывший капитан судна Rhosus, перевозившего груз аммиачной селитры, Борис Прокошев назвал версии взрыва в порту ливанского Бейрута.
В районе Асос на севере Ирака воздушным ударом уничтожены семь террористов РКК.
«Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические», — сказал российский лидер
Министр экономики Микаил Джаббаров седьмого августа провел онлайн-встречу с предпринимателями.
Генеральному секретарю ООН направлено письмо постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева в связи с продолжающей армянской агрессией
Об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов