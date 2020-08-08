Бывший капитан судна Rhosus, перевозившего груз аммиачной селитры, Борис Прокошев назвал версии взрыва в порту ливанского Бейрута. Его слова приводит РБК.

Прокошев пояснил, что само по себе вещество взорваться не могло, была какая-то внешняя причина. «Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — добавил он.

На вопрос о том, могла ли селитра почти за шесть лет потерять свои свойства, собеседник издания сообщил, что она хранилась герметично и воздух не поступал внутрь упаковки.

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