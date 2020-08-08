Частная американская компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, отправила на орбиту десятую группу спутников в рамках проекта Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink и двумя аппаратами американской компании BlackSky взлетела с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 7 августа. Вскоре после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Новая группа спутников оснащена специальными козырьками. Они позволят уменьшить яркость аппаратов и тем самым не создавать помехи астрономическим наблюдениям.

Проект Starlink, разрабатываемый с 2015 года, призван обеспечить надежный и высокоскоростной доступ в интернет в любой точке планеты. Два тестовых спутника были успешно запущены в феврале 2018 года, первая группа из 60 аппаратов — в мае 2019-го. В течение нескольких лет Илон Маск планирует вывести на орбиту тысячи подобных космических летательных аппаратов. Кроме SpaceX целый ряд компаний стремится разместить на орбите группировки спутников для глобального интернет-покрытия.

Minval.az