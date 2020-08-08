Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения членам группировки «Талибан» за убийства американских военных, пишет The New York Times .

По данным газеты со ссылкой на источники, телефонный разговор между ними состоялся еще 13 июля. Это стало первым известным случаем, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к российской стороне из-за сообщений о «выплатах талибам», о которых до этого со ссылкой на источники в спецслужбах писали СМИ США.

Minval.az