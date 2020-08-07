Компания Cadillac опубликовала фотографии нового электромобиля Cadillac Lyriq. В продажу авто поступит в 2022 году. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на портал Road Shou.

«Это начало трансформации бренда», — сказал президент Cadillac Стив Карлайл.

Кроссовер будет оснащен новой аккумуляторной системой Ultium, обеспечивающей пробег более 480 км на полном заряде. Аудиосистема будет состоять из 19 динамиков.

На авто установят систему автоматической парковки, которая сможет функционировать также и в отсутствии водителя.

По данным портала, на фотографиях представлена модель, которая на 80-85% готова к производству.

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