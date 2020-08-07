Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России ситуацию с «ближайшими соседями». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 7 августа.

«Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические», — сказал Путин в ходе совещания.

При этом он добавил, что этот вопрос «является одним из наших внешнеполитических приоритетов».

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