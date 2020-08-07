Кусающий кормящую руку, как правило, лижет сапог, который его пинает, гласит меткий афоризм американского философа Эрика Хоффера, словно раздвинувшего завесу времени и заглянувшего в самое жерло армянского политического закулисья, на котором кипит очередной смрадный бульон, заправленный чисто армянскими приправами: подлостью, злобой и двуличием.

На днях армянское издание «Грапарак» писало о том, что 29-летний директор службы нацбезопасности Армении Аргишти Кярамян развернул самый настоящий виток террора против так называемых «российских кадров». В центре внимания молодого директора службы оказались те сотрудники, учившиеся в ФСБ России, и есть подозрения, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой.

Согласно источникам издания в СНБ Армении, Кярамян поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них, других же – просто убрать, причем, неважно, каким путем, но армянскую систему надо «очистить» от российских «шпионов».

Данное сообщение укладывается в цепочку антироссийских действий властей Армении, которые как уже долгое время пишут российские СМИ, говорят политологи, тесно взаимосвязаны с Фондом Сороса. Власти этой страны активно эксплуатируют российский фактор и жестко преследуют представителей оппозиционных политических сил, и не только их.

Стоит отметить, что на этой неделе президент Армении Армен Саркисян подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», принятый Национальным Собранием (парламентом) Армении в окончательном чтении 16 июля. Закон этот ограничивает вещание всех иностранных телеканалов в общественном мультиплексе с 1 января 2021 года. И, как оказалось, что из пяти иностранных каналов четыре являются российскими — весьма наглядный показатель недружелюбного отношения Армении к России, которая и кормит, и защищает эту страну. Посольство России отреагировало сразу и заявило, что власти Армении притесняют русский язык в республике, хотя РФ является стратегическим партнером РА. В диппредставительстве подчеркнули, что традиционно в Армении существует большая русскоязычная аудитория, проявляющая интерес к российским телеканалам.

Отметим, что статус русского языка в Армении «иностранный», и этот статус в ближайшее время (и не в ближайшее тоже) не изменится, что не раз публично подтверждали официальные лица Армении. И хоть делопроизводство ведется на армянском, но при этом, по данным опросов, русский не знают всего 4% жителей Армении.

С учетом всего сказанного нельзя не вспомнить любимую фразу Марии Захаровой о «средневековой охоте на ведьм». Очень образно, так как ведьмой армянский политический истеблишмент объявил Россию, директор службы нацбезопасности Армении Аргишти Кярамян решил попробовать себя в роли «Великого приора», дав команду ФАС в «великом деле ликвидации российских агентов». Бульон закипает, и смрадный его чад, безусловно, не может не долететь до чутких ноздрей России.

Отдел политики

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