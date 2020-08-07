Официальный кот-мышелов британского министерства иностранных дел Палмерстон вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве рассказали, что на время карантина, введенного в стране в марте из-за коронавируса, кота взял к себе в загородный дом один из сотрудников МИД, с которым кот теперь и останется.

«Все в МИД будут скучать по нему, чего не скажешь о наших мышах. Мы желаем ему долгой и счастливой пенсии», — сказал замглавы министерства Саймон Макдональд.

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