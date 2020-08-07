Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание срочной помощи в сфере здравоохранения населению Ливана в связи с тяжелыми последствиями взрыва в морском порту Бейрута.

Эти средства предполагается направить на лечение раненых и продолжение борьбы с пандемией в стране, заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер, передает ТАСС.

«ВОЗ просит выделить $15 млн на обеспечение немедленных потребностей, связанных с лечением травм и гуманитарными нуждами в области здравоохранения, а также на продолжение борьбы с COVID-19 в стране», — сказал он.

Как подчеркнул Линдмайер, в результате взрыва в порту Бейрута были полностью уничтожены 17 контейнеров ВОЗ с медицинскими материалами. «Полностью сгорели персональные защитные средства, и медицинский персонал, который лечит пациентов с коронавирусом, испытывает их нехватку. Больницы, принимающие раненых, нуждаются в медицинских поставках», — сказал он. По его словам, медицинские учреждения переполнены пострадавшими. Три больницы вышли из строя полностью, две — частично, что повлекло за собой потерю 500 койко-мест.

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