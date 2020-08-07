Министерство иностранных дел Китая отреагировало на указ президента США Дональда Трампа об ограничении приложений TikTok и WeChat, сообщает Reuters.

Китайские дипломаты подчеркнули, что выступают резко против такой меры со стороны США. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин будет защищать легитимные права и интересы китайских предприятий.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запрет на любые сделки с TikTok и WeChat в США. В документе говорится, что распространение в Соединенных Штатах приложений, которые были разработаны в КНР и принадлежат китайским компаниям, «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

По мнению американских властей, нынешние владельцы TikTok могут собирать данные об американских пользователях и передавать их властям Китая. В Вашингтоне угрожали заблокировать социальную сеть в США, однако затем дали понять, что их устроит покупка американской доли местной компанией.

Интерес к покупке TikTok проявила Microsoft, однако Белый дом оказывает давление на переговорщиков. Трамп 3 августа потребовал закрыть сделку до 15 сентября текущего года под угрозой блокировки, кто бы ни стал покупателем. По мнению американского президента, было бы справедливым, если бы продавец или покупатель перечислили процент от сделки Минфину США, без которого продажа компании была бы невозможной.

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