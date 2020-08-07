«Президент страны и правительство предприняли достаточно шагов для устранения безработицы».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О страховании от безработицы» сказал депутат Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что сейчас население страны живет гораздо лучше, чем раньше.

«Сейчас нет тех вооруженных, бандитских группировок, которые были раньше. Мы живем в свободной, демократической стране. Есть определенные проблемы, и это нормально. Эти проблемы нужно решать. На сегодняшний день никто не чувствует разницу между регионами, во всех районах открываются новые рабочие места. Вчера в своем выступлении президент страны рассказал об этом. Те, кто извлекут урок из вчерашнего выступления президента, будут работать, а те, кто не сделают этого, разделят участь прежних», — цитирует его АПА.

Напомним, вчера президент Ильхам Алиев на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции, раскритиковал работу SOCAR, АЗАЛ, АЖД и Азерэнержи.

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