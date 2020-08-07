Бывший сотрудник разведки Саудовской Аравии Саад аль-Джабри заявил в четверг, что наследный принц Mохаммед бен Салман пытался убить его в 2018 году, сообщает CNN.

В иске, поданном в окружной суд Вашингтона в четверг, Саад аль-Джабри утверждает, что наследный принц направил отряд убийц в Канаду, чтобы убить его.

По его словам, приказ поступил примерно через год после того, как он покинул Саудовскую Аравию, и через несколько дней после того, как был убит журналист Джамаль Хашкаджи.

В заявлении утверждается, что Mохаммед бен Салман через сообщения в WhatsApp, потребовал, чтобы аль-Джабри немедленно вернулся в Саудовскую Аравию.

Наследный принц якобы утверждал, что будут использованы «все доступные средства», включая «меры, которые будут вредны для вас «. По данным аль-Джабри, его детям также запретили покидать королевство.

В иске также утверждается, что девять месяцев назад агенты ФБР предупредили сына аль-Джабри, который живет в Бостоне, о «кампании по охоте на доктора Саада и его семью в Соединенных Штатах» и призвали их проявлять осторожность.

Аль-Джабри был близким советником двоюродного брата Мохаммеда бен Салмана и его политического соперника Мохаммеда бен Найефа. Аль-Джабри бежал в Турцию в 2017 году после того, как Мохаммед бен Салман стал очевидным наследником своего отца и фактическим правителем и поместил Мохаммеда бен Найефа под домашний арест.

Дуглас Лондон, бывший старший оперативный сотрудник ЦРУ, сказал телекомпании, что, хотя команда наследного принца вполне могла намереваться убить аль-Джабри, но также вероятно, что они хотели поместить его под наблюдение.

«Мохаммед бен Салман стремится нейтрализовать угрозу, исходящую от аль-Джабри. (…) Я не исключаю возможности, что Мохаммед бен Салман хотел убить аль-Джабри, но также вероятно, если не больше, что (…) Мохаммед бен Салман хотел поставить аль-Джабри под наблюдение, информация из которого могла бы дать представление о его контактах и деятельности», — отметил он.

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