Германская Аdidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса, из-за которой ей пришлось закрыть значительную часть магазинов.

Как говорится в пресс-релизе Аdidas, чистый убыток в апреле-июне составил 295 млн евро по сравнению с прибылью в 531 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Операционный убыток составил 333 млн евро по сравнению с прибылью в 643 млн евро годом ранее.

Квартальная выручка упала на 35%, до 3,58 млрд евро.

Компания отметила резкий рост онлайн-продаж во втором квартале как через ее собственную платформу, так и через каналы партнеров. Продажи через собственную онлайн-платформу Аdidas в минувшем квартале взлетели на 93%.

Высокие онлайн-продажи, однако, не смогли компенсировать потери, которые компания понесла из-за закрытия магазинов. На пике пандемии доля закрытых магазинов Аdidas достигала 70%.

Самое резкое падение продаж было отмечено в странах Латинской Америки — 64%, отмечается в пресс-релизе. Квартальные продажи Аdidas в странах emerging markets сократились на 60%, в Европе — на 40%, Северной Америке — на 38%, в России и СНГ — на 34%.

Продажи компании в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) были стабильными во втором квартале.

К концу второго квартала, когда Аdidas вернула в строй порядка 83% магазинов, ее продажи возобновили рост. При том, что посещаемость магазинов остается ниже обычной, покупатели стали тратить больше, отмечают в компании.

«Сейчас мы видим свет в конце тоннеля», — говорит главный исполнительный директор компании Каспер Рорштед.

Adidas ожидает существенного увеличения продаж в третьем квартале, отмечая, при этом, что они все еще будут ниже, чем годом ранее. Компания надеется зафиксировать операционную прибыль в размере 600-700 млн евро в третьем квартале, если не будут введены новые ограничительные меры на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19

Minval.az