В телефонном разговоре со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном президент Ирана Хасан Рухани сказал, что правительство и народ Ирана, как всегда, будут поддерживать ливанский народ готовы удовлетворить любые чрезвычайные, медицинские, медицинские и продовольственные нужды, объявленные правительством Ливана, сообщает IRNA.

В телефонном разговоре с президентом Ливана Мишелем Ауном в четверг Хасан Рухани выразил сочувствие иранскому правительству и народу. «Взрыв в Бейруте был очень печальным для иранцев, и иранский народ разделяет эту боль», — сказал он.

«Министрам иностранных дел и здравоохранения Ирана, а также главе Красного Полумесяца было поручено поддерживать связь со своими коллегами, чтобы мы могли быстро реагировать на любые потребности и оказывать помощь нашему дружественному и братскому ливанскому народу», — добавил он.

Президент Ливана Мишель Аун также выразил благодарность иранскому правительству и народу, и отметил, что ливанский народ всегда будет благодарен по поводу внимания и любови иранского народа и правительства.

«Естественно, требуется время, чтобы изучить все аспекты этого инцидента и суммировать ущерб и необходимую помощь, но история отношений и дружбы между двумя народами Ирана и Ливана доказывает, что всякий раз, когда ливанское правительство и народ нуждаются в помощи, иранская нация и правительство гавоты помогать», — заключил он.

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