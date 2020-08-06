Жителям нескольких американских штатов стали приходить не только пакеты с семенами, но и другие загадочные посылки из Китая.

Американцы получают, помимо прочего, поддельные солнцезащитные очки Rayban и свистки. «Не думаю, что люди посылают это из добрых побуждений, — рассуждает Фейт Танкерсли, получивший очки. — Я боюсь, что в этом может таиться нечто вредоносное».

Жительница США Келли Литти в прошлом месяце получила из Китая упаковку медицинских масок. «На масках указана страна изготовления — Китай. Я на тысячу процентов уверена, что не заказывала никаких масок, — утверждает она. — Я не могу найти этому объяснения».

Жители штата Нью-Йорк пожаловались местной радиостанции на таинственные упаковки с масками, доставленные им из Китая. Доун Проктор из деревни Эндикотт рассказал, что в его посылке из Китая были грязные носки. «Никакого чека, никакой записки. Носки выглядели так, будто их уже кто-то носил. Мы посмеялись и выбросили их в мусорное ведро. Все это очень странно», — поделился Проктор.

В начале августа стало известно, что сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте посылки с таинственными семенами из Китая. В прозрачных пакетах люди находили черные или белые семена неизвестных растений. На упаковке посылок было указано, что внутри — игрушки или бижутерия.

Министерство сельского хозяйства США призвало не сажать семена и уничтожать их. Житель американского города Бунвилл, Дойл Креншоун, все же посадил растения вопреки запретам. По его словам, растение зацвело оранжевыми цветами, а затем дало крупные белые плоды, похожие на кабачки.

2 августа сообщалось, что Министерство сельского хозяйства США объяснило тайну посылок из Китая с семенами. Проанализировав содержимое посылок, эксперты заключили, что это семена не опасных для жизни растений, сообщает газета New York Post.

Minval.az