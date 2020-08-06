Представляющий интересы актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что артист хорошо относится к президенту Владимиру Путину, а участие в оппозиционном проекте «Гражданин поэт» принимал из-за денег.

По словам Пашаева, Ефремов не является оппозиционером, а сатирический проект «Гражданин поэт», в котором актер высмеивал власть, это просто бизнес. Защитник сравнил это с ролями в кино, которые не отражают личности актера.

«Ефремову же дают готовые стихи. Это как роли в кино, где он играл и убийц, и кого угодно. Со стихами точно так же. О какой оппозиции может идти речь?» – заявил Пашаев в эфире программы «60 минут», фрагмент которой опубликовала в Instagram телеведущая Ольга Скабеева.

Он также заявил, что Ефремов очень уважает президента, а портрет Путина висит у него над входом в кухню.

«Когда получаешь награду из рук Путина, то, конечно, это честь. Портрет президента висит у Ефремова на кухне – над дверью. Я сам смеялся. Я говорю: «Вы к нему относитесь хорошо?». Он говорит: «Очень хорошо». Я ему говорю: «Подождите, вы же про него фигачите с утра до вечера». А он отвечает: «Мне за это платят деньги, а читаю, исполняю». При чем здесь его политическая позиция? У него другая позиция», – рассказал Пашаев.

«Какая лютая жесть!! Пашаев о политических взглядах Ефремова», – прокомментировала выступление адвоката Скабеева, пишет издание «Взгляд».

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