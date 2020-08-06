У Ливана нет денег для борьбы с последствиями взрыва в столице страны Бейрут. Об этом рассказал министр экономики Рауль Неме в интервью телеканалу Sky News Arabiya.

Он подчеркнул, что правительство Ливана видит единственный способ решения проблемы — сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), который может помочь стране справиться с последствиями происшествия. Неме добавил, что Ливан и так страдал от серьезного экономического кризиса на протяжении последних 30 лет: помимо взрыва, в 2020-м ситуацию ухудшила пандемия COVID-19.

Министр экономики назвал взрыв в порту Бейрута Хиросимой в миниатюре. По его словам, там полностью повреждены терминалы для хранения зерна — и это еще далеко не весь ущерб, который мог нанести взрыв. Власти продолжают собирать информацию о последствиях.

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