Правительство Грузии приняло решение о продолжении программы социальной поддержки граждан страны в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

По словам премьер-министра Георгия Гахарии, до начала в сентябре учебного года будет оказана единовременная помощь детям до 17 лет в размере 200 лари ($65), а также социально незащищенным более 33 тыс. студентам будет погашена задолженность за обучение в вузах в 2020-2021 годах.

Правительство Грузии также профинансирует и обучение студентов из социально незащищённых семей.

Гахария также сообщил, что 300 лари (97 долларов) зачислят всем самозанятым гражданам, заполнившим заявку по ранее анонсированной программе социальной поддержки, но не сумевшим предоставить соответствующую документацию.

Ранее стало известно, что власти Грузии оплатят коммунальные услуги за жителей в зимний период из-за COVID-19.

Minval.az