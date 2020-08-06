Во главе двух ключевых разведок мира — американского ЦРУ и британской МИ-6 — стоят люди, связанные с Турцией и Азербайджаном. Об этом в своем «Фейсбуке» написал известный израильский аналитик Авраам Шмулевич.

«Нынешний директор ЦРУ (не так давно назначенная) Джина Хаспел в начале 90-ых активно работала в Турции и Азербайджане.

А на днях, 29 июля, пост руководителя внешнеполитической разведки Великобритании MI6 занял генеральный директор по политическим вопросам в министерстве иностранных дел и по делам Содружества Ричард Мур.

С 2014 по 2018 был послом Британии в Турции. Личный друг Эрдогана. Британский посол во всех местных медиа поддерживал Эрдогана и его партию», — написал он.

По словам Шмулевича, несмотря на резкую критику турецкого президента со стороны Вашингтона и Брюсселя, Лондон благодаря Муру стал ближайшим союзником Анкары.

Кроме того, как отмечает Шмулевич, Мур посещал Азербайджан, знаком с азербайджанской элитой.

«Активно изучал ситуацию на Северном Кавказе, Абхазии. Противник курдов и идеи самостоятельного Курдистана. Ричард Мур впервые оказался в Турции в далеком 1989. Тогда выпускник Оксфорда приехал изучать турецкий язык. В 1990 уже вместе с женой и 6-летним сыном Мур обосновывается в Анкаре. Ещё через 2 года у него родится дочь в Стамбуле. А родился Мур в Ливии. До назначения в Анкару был директором по Европе, Латинской Америке и глобализации (с 2010 по 2012 годы) и директором по программам и изменениям (с 2008 по 2010 годы), работал во Вьетнаме, Турции (1990-1992), Пакистане и Малайзии», — отметил Шмулевич.

Minval.az