Актриса Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино в интервью артистке Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на YouTube-канале goop.

Актриса заявила, что решила перестать работать, поскольку ей не понравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям». «Когда ты снимаешься в кино… они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — сказала она.

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются, как с детьми. «Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого», — призналась она.

раскрыла причину ухода из кино в интервью артистке Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на YouTube-канале goop.

Диаз заявила, что решила перестать работать, поскольку ей не понравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям». «Когда ты снимаешься в кино… они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — сказала она.

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются, как с детьми. «Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого», — призналась она.

Minval.az