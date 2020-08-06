Армения продолжает политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана.

На этот раз армянские оккупанты заявили «о готовности принять» семьи ливанских армян, пострадавших при мощном взрыве в Бейруте. Об этом сообщил глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян в телефонном разговоре с католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I.

Речь, как сообщается, идет о 100-150 семьях.

«Это намерение было и в прошлом из-за сложной социально-экономической ситуации в Ливане», – заявили представители марионеточного оккупационного режима, созданного Ереваном в Ханкенди.

Minval.az