Компания Xiaomi в рамках суббренда Mijia анонсировала спортивную футболку Sports ECG T-Shirt. Её главной особенностью стал встроенный датчик сердечного ритма с возможностью снятия электрокардиограммы. Информацию распространяет «Лайфхакер» со ссылкой на портал Gizmochina.

Датчик расположен в области груди. О переходе в различные пульсовые зоны он будет сообщать при помощи вибрации и светодиодного индикатора. Для корректной работы модуль должен всегда плотно прилегать к коже. Все данные с него поступают в мобильное приложение на смартфоне.

Сама футболка выполнена с использованием волокон COTECH, которые обеспечивают возможность захвата микротоков тела для более точных показателей пульса и ЭКГ. По заявлению производителя, такая ткань обладает высокой эластичностью, прочностью и долговечностью.

Mijia Sports ECG T-Shirt вскоре появится на краудфандинговой площадке в Китае по цене от 249 юаней. Позже её можно будет ждать и на AliExpress.

Minval.az