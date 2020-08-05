Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае массового использования голосования по почте на выборах главы государства подсчет результатов может затянуться на годы.

«Это может длиться много месяцев. Может быть, и годы», — сказал президент, которого цитирует «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что на прошедших выборах в штате Нью-Йорк, где массово использовалось дистанционное голосование, подсчет голосов занял несколько недель и сопровождался жаркими спорами и неоднократными пересмотрами итогов.

Minval.az