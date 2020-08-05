Трейдеры из маленькой лондонской фирмы за один день заработали $500 млн на падении нефтяных цен до отрицательных значений, применив схему, похожую на рискованную игру в покер.

Небольшая группа трейдеров-ветеранов из маленькой лондонской фирмы Vega Capital London в апреле заработала $500 млн за день благодаря падению нефтяных цен до отрицательных значений. Об этом на условиях анонимности рассказали осведомленные источники. В ситуации разбирается Forbes со ссылкой на Bloomberg Businessweek.

Vega получила «джекпот» благодаря тому, что около десятка трейдеров агрессивно и синхронно продавали нефть перед тем, как майские контракты на поставку нефти марки WTI были закрыты, говорят источники агентства. Такую тактику трейдеры Vega использовали регулярно, отметил один из собеседников. Однако в тот день продажа совпала с периодом беспрецедентной волатильности — спрос на нефть обрушился из-за пандемии коронавируса, а хранилища в американском городе Кушинг оказались заполнены.

Теперь Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, Управление по финансовому поведению Великобритании и группа CME (владеет Нью-Йоркской товарной биржей, где шли торги) изучают вопрос о том, нарушили ли действия Vega правила торговли в период закрытия контрактов и не поспособствовали ли они резкому падению нефтяных цен, говорят осведомленные источники.

Чтобы понять, как Vega заработала такую крупную сумму за один день, нужно знать о некоторых особенностях нефтяного рынка. Один из самых популярных способов торговли на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) — это контракты на WTI, которые позволяют покупателям и продавцам договориться о цене за 1000 баррелей с доставкой в будущем. Новые контракты заключаются каждый месяц и закрываются 20-го числа.

Кроме того, Nymex предлагает такой инструмент как Trading at Settlement или TAS. Тогда покупатели и продавцы договариваются совершить транзакцию по итоговой цене, которая формируется в течение последних двух минут до закрытия контрактов. Может показаться странным, что кто-то соглашается купить что-то, заранее не зная цену. Однако рынок TAS — один из самых популярных среди биржевых фондов, основная задача которых заключается в том, чтобы следить за ценой нефти, а не заключать лучшие сделки. В стратегии Vega этот рынок стал центральным.

Еще одна особенность рынка нефтяных фьючерсов заключается в том, что для открытия длинных позиций инвесторы должны продолжать покупать контракты на месяц, а затем продавать их до истечения сроков и покупать новые. Значительная часть участников этого рынка — спекулянты, которые не планируют владеть какими-либо реальными объемами нефти. Поэтому перед тем, как контракты истекут, им нужно закрыть все оставшиеся позиции, что приводит к возникновению «шквала» сделок по покупке и продаже.

В день падения цен до отрицательных значений, 20 апреля, трейдеры Vega буквально «пылесосили» майские контракты на рынке TAS, рассказали Bloomberg осведомленные источники. Они соглашались купить нефть по любой цене, которая установится в итоге. Затем, когда приблизилось время закрытия контрактов, они стали агрессивно продавать обычные контракты на поставку WTI и другие связанные с ними инструменты, что поспособствовало падению цен. Прибыль трейдерам была обеспечена в тех случаях, когда им удавалось более дешево купить нефть на рынке TAS, чем продать ее в течение дня.

Продажа трейдерами контрактов совпала с уходом покупателей с рынка. Еще в полдень цена за баррель WTI составляла $10, через два часа — упала до нуля, а вскоре до минус $37. Падение цен до отрицательных значений означало, что Vega получала выплаты за многие из контрактов, которые продала, а также за все те, которые купила по отрицательной цене в рамках TAS. Это и позволило фирме получить огромную прибыль.

Покупка TAS и продажа обычных контрактов до и во время закрытия — это хорошо известная стратегия, рассказали Bloomberg участники рынка. При этом она предполагает значительные риски. Продажа фьючерсов может быстро привести к потерям, если появится более крупный игрок, который начнет покупать. «Это большая игра в покер», — заявил основатель фирмы Onyx Capital Group Грег Ньюман.

Примечательно, что компания, которая получила столь внушительный выигрыш — крайне малоизвестна. Ее сайт не работает, а знакомые с работой компании люди говорят, что трейдеры, которые в ней работают, давно вместе, это тесный круг, в котором дружеское общение происходит помимо работы — за игрой в гольф и катанием на лыжах. В ключевые моменты они торгуют вместе, чтобы максимизировать свое влияние на рынок. Компанию основали в 2016 году два коллеги и приятеля — Адриан Спайрс и Томми Гонт. Сейчас Гонт покинул компанию, и бизнес принадлежит 44-летнему Спайрсу, который на бирже с 18 лет. Многие сотрудники Vega имеют опыт сырьевой торговли еще с тех времен, когда баррели нефти покупали и продавали с помощью сигналов рук.

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