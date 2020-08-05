Капитан судна «Росус» Борис Прокошев, который доставил в Бейрут взорвавшуюся в порту селитру, рассказал свою версию причины катастрофы: заказчик груза его не искал, МИД ничего не сделал для вызволения моряков, а бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, организовавший перевозку, никому ни за что не заплатил. По версии капитана судна, который был нанят для перевозки селитры, предыдущая команда «Росуса» ничего не рассказала своим преемникам о том, что Гречушкин не платил им зарплату 4 месяца: «Капитан оказался мерзавец, ничего мне не сказал о том, что экипаж уходит из-за невыплаты зарплат. И они все быстро слиняли», — пояснил он «Сибирь.Реалии». При этом новой команде владелец корабля в общей сумме задолжал десятки тысяч долларов: «Мне лично 60 тысяч долларов. Стармеху – 50 тысяч, третьему механику – около 20, боцману – около 10».

При этом за перевозку 2 750 тонн аммиачной селитры Гречушкину якобы заплатили порядка миллиона доллара некие «заказчики из Мозамбика», но тот в течение всего времени заявлял, что денег у него ни на что нет. Судно изначально направлялось из Турции в Грецию, в Пирей, но по пути заплыло в порт Бейрута, чтобы забрать для подработки (по просьбе бизнесмена) тяжелый груз, который в результате не смогли поместить на борт из-за запредельного веса. После этого местные власти задержали «Росус» за неуплату портового сбора: «Не знаю, о какой сумме шла речь», — рассказывает капитан, отметив, что владельцы груза при этом «никаких шевелений не проявляли вообще».

Часть моряков после этого, узнав также о невыплатах их предшественникам зарплаты покинула страну, но Прокошева (гражданин РФ), а также четырех членов экипажа из Украины не отпустили: «И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он [Гречушкин] нам даже не покупал», — жалуется капитан. «Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! — рассказывает капитан корабля. — Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД.

Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали».

В итоге моряки самостоятельно продали часть груза, оплатили услуги адвоката, подавшего в суд на власти Бейрута и добились разрешения покинуть страну. Само же судно затонуло в порту 2-3 года назад из-за отсутствия ухода. Билеты до Одессы им все же оплатил хабаровский бизнесмен, однако выплаты долга Прокшев не дождался до сих пор: «Я подал иск в суд Хабаровска. Но его не приняли, сказали, подавай по месту его нахождения. То есть, на Кипр. Не захотели связываться», — объяснил он.

Minval.az