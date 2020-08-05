Вы можете спросить: почему все же иуда? Да, хотя бы потому, что этот «псевдонародный лидер» подобно иуде путем обмана пытается сохранить хоть какую-нибудь свою политическую актуальность. Обманул толпу, из которой он, собственно говоря, и вышел. Его популистские лозунги, с которыми он пришел во власть, исчезли в той же самой толпе. Обманув своих, он сверг Карабахский клан официального Еревана. Заигрывая «хвостиком» и ласково подмигивая, пытается заручиться силовой поддержкой России. При всем, этом жонглируя демократическими лозунгами, еще и умудряется держаться за подол юбки своих Западных попечителей.

Трагедия наших соседей в том, что этот их «народный лидер» уже вошел во вкус. Именно поэтому такая цель как во чтобы то ни стало остаться у власти, толкает этого «эмоционального кавказца» на новые безрассудства. Он реально сохранил за собой такие свои качества как: популизм и демагогия.

На днях мы вновь стали свидетелями очередного голого популизма Пашиняна. Так, Sputnik Армения опубликовал выступление армянского премьера, в котором он озвучил им же придуманные семь условий мирного урегулирования конфликта. Ограничиваясь форматом статьи, вкратце попытаемся прокомментировать эти демагогические выплески, реально попахивающие клиникой.

«Заповедь» первая заключается в следующем:

«Во имя обеспечения безопасности необходимо создать условия для тесного сотрудничества Армении и Нагорного Карабаха».

Издевательство, глупость, лицемерие и игнорирование всех принятых международных резолюций – никак иначе все это не обозвать. При этом территорию Нагорного Карабаха он называет «Арцахом». А разве в каком-либо международном документе фигурирует это название или существует ли общепринятая карта мира, где указана территория под названием Арцах? Все это просто пустословие, которое может только удовлетворить слепые дашнакские амбиции. Само словосочетание «тесное сотрудничество Армении и Нагорного Карабаха» уже можно назвать апологетом лицемерия и игнорирования всех каких-либо существующих норм международного права. Тем ни менее, такого рода инциденты создают международный прецедент, а слух международного сообщества постепенно привыкает к подобным заявлениям.

Вторая «заповедь» заключается в том, чтобы Нагорный Карабах стал одной из сторон-участников переговоров.

Территорию Нагорного Карабаха в качестве независимого государства не признала ни одна страна в мире. Это страна-невидимка, ее официально не существует. А как можно привлечь в переговорный процесс не признанную миром страну? «Арцах» для официального Еревана – это все равно, что необлагаемые налогами банковские счета в офшорных зонах. Кроме того, «Арцах» — идеальный инструмент отмывания колоссальных сумм, и при этом следует отметить, что данным «инструментом» пользуется не только официальный Ереван. Таким образом, сам конфликт и территория Нагорного Карабаха являются не только инструментом осуществления различных политических манипуляций, но и великолепным «алиби» для теневой экономики политического истеблишмента Армении.

Третья заповедь армянского иуды заключается в том, что Азербайджан должен публично отречься от применения силы и совершить шаги по прекращению антиармянской риторики.

Обвинять сторону, которая сама является жертвой военной оккупации и этнической чистки, в применении силы и распространении армянофобии, по меньшей мере, является свидетельством политического непрофессионализма и бесконечной наглостью. Хотелось бы напомнить, что эта пятая часть территории нашей страны оккупирована. В отличие от моно-страны, которой всегда являлась Армения, Азербайджан – страна, инициирующая глобальные проекты по пропаганде интеграционных принципов мультикультурализма, а сама история страны буквально пропитана духом межкультурного диалога.

Невозможно не улыбнувшись пройти мимо четвертой заповеди Пашиняна, которая заключается в следующем «тезисе» — Переговоры должны быть осмысленными.

Так напомним же армянскому премьеру смысл этих переговоров. Оккупированные территории должны быть возвращены, после чего начнется предметный диалог с целью скорейшей интеграции населения Нагорного Карабаха в экономическую, политическую и культурную жизнь Азербайджана. Президент Ильхам Алиев допускает поэтапный вариант урегулирования конфликта, подразумевающий в первую очередь восстановление территориальной целостности страны. Утверждение существующего статус-кво не может считаться правовым, а тем более, международным смыслом переговоров.

Пятая «заповедь» Пашиняна звучит так: «Проблемы людей, живущих в зоне конфликта, должны стать предметом переговорной повестки». И носит эта фраза сугубо спекулятивный характер и вовсе преследует такую цель как: посредством Азербайджана попытаться решить экономические проблемы Армении.

Напомним, что благодаря утвержденным госпрограммам все приграничные территории нашей страны интенсивно обустраиваются. Мирное население проживает на освобожденных территориях, при этом существует вся необходимая для жизни инфраструктура. И Джоджуг Мерджанлы Джабраиловского района является тому наглядным свидетельством.

«Необходимость внедрения системы международного мониторинга для постоянного контроля перемирия» — шестая заповедь. И обусловлена она такой целью как официально оправдать присутствие вооруженных сил третьих сторон на оккупированной территории Нагорного Карабаха. Иными словами, посредством данной поправки будет осуществлена попытка правового оформления присутствия вооруженных сил третьих сторон. Проармянские миролюбивые вооруженные войска, которые своим присутствием будут выполнять не просто функцию буфера, а живым силовым ультиматумом.

Наконец, седьмая заповедь, продиктованная страхом перед вероятностью того, что Турция может стать новой стороной, официально участвующей в переговорном процессе. Именно поэтому официальный Ереван активизацию Турции называет «попытками дестабилизировать регион, провоцируя конфликт».

Собственно говоря, вся псевдо-история армянского народа буквально пропитана духом «тюркофобии». Именно эта фобия выступает в качестве цементирующего фактора сплочения армян мира. Более того, мы неоднократно были свидетелями того как Армянская церковь искусно жонглировала эмоциями, вызванными артикуляцией данной фобией.

Таким образом, ничего нового. Эти «заповеди» являются тавтологией, все та же самая политическая жвачка, которую вот уже около тридцати лет по очереди жуют армянские лидеры. Нам остается просто ждать и не идти на эмоциональные провокации, так как эта самая «жвачка» уже давно прогнила и поэтому они неминуемо ею отравятся. Оккупированные территории Нагорного Карабаха как узел на шее суверенитета Армении, который с каждым годом все сильнее затягивается и в конечном счете доведет эту страну до изнеможения.

Асиф Усубалиев, кандидат политических наук

Minval.az