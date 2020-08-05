Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии на прошлой неделе. Факт вторжения подтвердили следователи отдела борьбы с преступностью Береговой охраны Финского залива, передает Yle.

Предварительное следствие по делу завершено. Установлено, что два российских истребителя пролетели вдоль государственной границы между двумя странами на расстоянии примерно 10 километров, углубились внутрь территории Финляндии в районе города Порвоо и находились на территории страны на протяжении порядка одной минуты.

Предъявить обвинения Финляндия не может из-за невозможности установить личность пилотов военных воздушных судов, уточняет СМИ.

На днях сразу три скандинавские страны: Финляндия, Швеция и Дания, подняли в воздух истребители из-за появления военных самолетов РФ. Российское Минобороны заявило, что полет был плановым.

Minval.az