Открытие в Армении штаб-квартиры Фонда Сороса представляет реальную социокультурную и социально-экономическую угрозу как для этой страны, так и политический риск для всего региона Кавказа и Евразии.

Об этом сказал американский эксперт в области европейской и латиноамериканской политики Питер Тейс.

«Глубоко укоренившееся социальное и политическое влияние институтов Джорджа Сороса в Армении наносит ущерб экономическому благополучию армянского народа и мешает стране достичь активной социальной справедливости, препятствуя осуществлению экономических реформ и поощряя распространение коррупции и организованной преступности», — отметил Тейс в беседе с агентством «Тренд».

Он отметил, что моноэтническая политика, панармянский ирредентизм и фашистская идеология в политических кругах и правительстве Армении должны постоянно осуждаться институтами Европейского союза, Советом Европы и Европейской комиссией, Парламентской ассамблеей Совета Европы, а также другими странами.

«Установленные в Армении памятники фашистам являются свидетельством отсталого национального видения и загнивающей философии, которыми охвачено нынешнее правительство Армении и ее премьер-министр Никол Пашинян. Мы должны быть готовы осудить любые акты фашизма и устремления такого рода, планы военной агрессии, совершаемой фашистскими вооруженными силами Армении против суверенной территории и народа Азербайджана», — сказал Тейс.

Он добавил, что молчание и безразличие к этим важным вопросам являются ужасной ошибкой, совершенной международным сообществом, и явным нарушением норм, договоров и резолюций, одобренных всеми многосторонними организациями, занимающимися продвижением демократии, прав человека и регионального развития и безопасности в Европе.

«Дух безразличия в высшей степени и молчание, с которыми можно столкнуться в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне в отношении фашистской психологии руководителей армянского правительства, прославляющих фашистов, террористов — выходцев из армянского общества, поистине пугает, и особенно сейчас, когда мы недавно наблюдали террористическую атаку с применением насилия, совершенную армянским «Дашнакцутюном» в Лос-Анджелесе. В результате этой атаки в отделение неотложной медицинской помощи были доставлены более 10 мирных азербайджанских демонстрантов», — сказал Тейс.

Он добавил, что Фонд Сороса представляет опасность для европейских стран, побуждая правительства к тайным действиям, нарушению прав человека и расходованию государственных средств в обход внимания общественности.

«Фонд, учрежденный Джорджем Соросом, представляет реальную угрозу для Европы и ее народов», — сказал Тейс.

Minval.az