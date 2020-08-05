Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,68 процента, до 45,07 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это максимальная цена с начала марта, отмечает Лента.ру.

Техасская марка WTI также пошла в рост. Фьючерс с поставкой в сентябре подрос на 0,93 процента, до 42,09 доллара за баррель. Восстановление цен на сырье происходит на фоне постепенного смягчения карантинных мер в ряде стран. Также рост котировок подкрепляется данными из США: Американский институт нефти (API) сообщил о резком снижении запасов в стране.

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