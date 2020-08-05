Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 22-24, днем 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба, относительная влажность – 60-70%.

На пляжах Абшеронского полуострова днем будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 24-25 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az