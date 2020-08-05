В Италии коронавирусной болезнью COVID-19 могли заболеть в шесть раз больше человек, чем говорится в официальных данных, говорится в исследовании Istat и Красного Креста, который участвовал от имени местного Минздрава.

В рамках исследования провели анализ крови у около 65 000 человек. У 2,5% из них тест оказался положительным. При этом среди жителей северного региона Ломбардия этот показатель составил 7,5%, Бергамо — почти 24%, а на Сицилии и в Сардинии – 0,3%.

Исходя из этого, исследователи пришли к выводу, что в стране могли заразиться почти 1,5 млн человек, хотя в официальной статистике говорится лишь о 248 229 инфицированных.

«2,5% может казаться низким показателем, но это может стать проблемой, если мы не будем осторожны. Это означает, что вероятность встретить кого-то положительного на вирус составляет 2,5%. Если я проконтактирую с 20 людьми, есть 50% вероятность, что я столкнусь с кем-то положительным», — отметил Джанкарло Блангиардо, президент Istat,

Также отмечается, что у 27,3% положительных протестированных никогда не было никаких симптомов COVID-19. Это, по словам Минздрава, подчеркивает важность социального дистанцирования и гигиены во избежание непреднамеренного распространения коронавируса, передает The Local.it.

Minval.az