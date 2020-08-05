Долгое время поклонники рок-группы The Beatles считали виновным в ее распаде одного из основателей коллектива Пола Маккартни. Однако сам он с этим не согласен — свою версию случившегося он представил в беседе с британским GQ.

Пол признался, что группа распалась из-за семейной ссоры. По его словам, члены коллектива были семьей, а в семьях иногда происходят ссоры. «Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это. Так что я думаю, распад случился после одной из таких ссор», — добавил Маккартни, подчеркнув, что неправильно думать, будто участники The Beatles испытывали ненависть друг к другу.

The Beatles была основана в 1960 году. Коллектив распался в апреле 1970-го года, после чего участники группы начали сольные карьеры.

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