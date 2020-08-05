Прежде чем широко внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности и безопасности для разных групп населения, с прививкой нельзя рисковать, поскольку их делают здоровым людям, заявил в интервью РИА Новости израильский иммунолог профессор Яков Беркун.

«Ну действительно, пандемия, но надо помнить, что прививки мы делаем здоровым людям. Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным, и готовы рисковать. А тут здоровые люди получают. И конечно, желательно, необходимо, чтобы какой-то уже опыт был, уже проверили бы на каком-то большом числе людей. Пока у здоровых солдат, молодых людей не было побочных явлений. Но если они это сделают всем, то необходимо наблюдать за всеми привитыми людьми какое-то время», — сказал Беркун.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение десяти дней, заявил в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, все процедуры Минздравом будут соблюдены. Результаты первой и второй фазы испытаний хорошие.

«Я очень рад за российских коллег, но третья фаза необходима. Берут десятки тысяч, много тысяч людей, и смотрят, сколько из них заболеют, заразятся. Таким образом проверяют эффективность прививки. Кроме того, это дает еще какое-то время для наблюдения», — пояснил врач.

Если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то к настоящему времени молодые и здоровые люди, получившие первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца, что, по мнению специалиста, недостаточно. «А третья фаза именно для этого. Когда уже на более длительный период и дети, и больные, и люди с какими-то фоновыми заболеваниями. И за ними наблюдают и смотрят. Если они начнут делать такую массовую прививку, то необходимо внимательно следить за людьми. И превратить эту массовую прививку как бы в продолжение исследования», — добавил Беркун.

По мнению профессора, любая неудача с вакциной, проблемы с ее безопасностью или эффективностью могут привести к росту антипрививочного движения и вспышкам опасных заболеваний, считавшихся уже побежденными.

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