Жительница Джексонвилла (штат Флорида, США) устроила дебош в супермаркете. Она специально покашляла без маски на больную раком соотечественницу, которая снимала скандал на видео. За это женщине придется отвечать в суде.

Больная раком Хизер Спрэг рассказала об этой истории на своей странице в Facebook еще в конце июля, однако местная пресса обратила внимание на инцидент только на днях.

«Я мать десятилетнего ребенка и в настоящее время пациентка клиники Майо, где прохожу лечение от опухоли головного мозга», — представилась пострадавшая.

Она рассказала, что во время пандемии на улицу выходила редко, однако это был день приема в больнице, которая находится в центре города. В ожидании встречи с врачом Спрэг надела маску и зашла в супермаркет, где было прохладнее, чем на улице. Там она стала свидетельницей дебоша, который устроила женщина, пытавшаяся вернуть товар, которого у нее с собой не было. Чтобы утихомирить ее, Хизер начала снимать скандал на видео. За это дебоширка показала ей средние пальцы, обозвала, а потом подошла вплотную и покашляла в ее сторону.

Спрэг заявила, что собирается после этого сдать тест на коронавирус и обратиться в полицию. Как сообщило издание Miami Herald, агрессивную женщину арестовали в конце июля. 52-летнюю Дебру Хантер будут судить 19 августа. Сейчас женщина находится на свободе — ее выпустили под залог.

Minval.az