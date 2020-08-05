Министр обороны Израиля заявил, что руководство его страны связалось с правительством Ливана, Бейруту предложена гуманитарная и медицинская помощь.

«С инициативы министра обороны Бени Ганца и министра иностранных дел Габи Ашкенази Израиль связался с Ливаном по дипломатическим каналам и через международных посредников в сфере безопасности, чтобы предложить ливанскому правительству медицинскую, гуманитарную помощь», — написал в твиттере Ганц.

Дипломатических отношений между Ливаном и Израилем нет.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил в твиттере, что Израиль «разделяет боль ливанского народа и искренне пытается предложить свою помощь в тяжелое время».

В Израиле также заверили, что не имеют отношения к взрывам в Бейруте.

Minval.az