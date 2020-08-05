Французская сторона предоставит ливанскому Бейруту помощь после мощного взрыва, в результате которого, по последним данным, погибли 78 человек и еще пострадали 4 тыс. человек.

Об этом в своем Twitter написал президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера, в Ливан будет послан отряд сил гражданской обороны и несколько тонн санитарно-медицинских принадлежностей.

«Как можно раньше в Бейрут направятся врачи скорой помощи, чтобы помочь в больницах», — написал Макрон.

Вечером во вторник, 4 августа, в ливанском порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой.

По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

Minval.az